Jul 21, 2025 2:54 PMClock
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الخارجية الألمانية: نؤيد دعوة برنامج الأغذية العالمي لإدخال المساعدات إلى غزة فورا وبشكل أوسع

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