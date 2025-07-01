Jul 1, 2025 5:14 PMClock
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الخارجية الألمانية: استدعاء السفير الإيراني بشأن شخص متهم بالتجسس على مؤسسات يهودية

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