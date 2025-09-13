Sep 13, 2025 2:10 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الخارجية الأفغانية: مسؤولون أميركيون أجروا محادثات في كابول بشأن أميركيين محتجزين في أفغانستان

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o