Apr 17, 2025 3:09 PMClock
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الخارجية الأردنية تستنكر الاقتحامات المتكرّرة من قبل أعضاء الكنيست الإسرائيلي وأعدادا كبيرة من "المتطرفين" للمسجد الأقصى

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