Apr 3, 2025 1:44 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الخارجية الأردنية: التصعيد الإسرائيلي في سوريا لن يسهم إلا بمزيد من الصراع والتوتر في المنطقة

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o