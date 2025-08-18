Aug 18, 2025 2:41 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الخارجية الأردنية: اقتحام نتنياهو الضفة الغربية خرق فاضح للقانون الدولي وتحد للإرادة الدولية الداعمة لحل الدولتين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o