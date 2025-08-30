Aug 30, 2025 6:16 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الحوثيون يكلفون محمد مفتاح بالقيام بأعمال رئيس الوزراء ووزير الدفاع في حكومة صنعاء: القيادة السياسية اتخذت كل الإجراءات لمواجهة العدو وستفشله مهما كان تآمره

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o