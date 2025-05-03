May 3, 2025 11:54 AMClock
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الحوثيون: استهداف هدف عسكري إسرائيلي جنوبي يافا من دون أن تتمكن الدفاعات الإسرائيلية من اعتراضه

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