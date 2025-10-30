المركزية - كتب نائب "الجماعة الإسلامية" عماد الحوت على "إكس": "‏ملف بلدية بيروت ليس مجرد أرقام مفقودة أو صفقات مشبوهة، والتحقيق الجاري يجب أن يكون مدخلًا لمعالجة جذرية للفساد المالي والإداري الذي أنهك العاصمة.

واكد ان "الإصلاح الحقيقي يبدأ حين تُفعَّل آليات الرقابة والمساءلة وتُستعاد الثقة بالإدارة العامة للعاصمة".

واشار الى ان "المطلوب ليس "تسوية سياسية" بل كشف الحقيقة كاملة، ومحاسبة من يَثبت تورطه، ووضع حد لمن يستبيح المال العام، ووضع خطة إصلاحية تعيد الانضباط والشفافية إلى إدارة العاصمة، وهو ما سنتابعه مع المعنيين".

وختم:"بيروت تستحق إدارة نزيهة وشفافة تضع خدمة الناس فوق المصالح والمحاصصات".