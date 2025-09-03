أكد رئيس مجلس إدارة “طيران الشرق الأوسط” محمد الحوت في حديث لـMTV أن أزمة شركة Pratt and Whitney عالمية، إذ تختص الشركة بصيانة محركات طائرات الميدل إيست الحديثة من طراز 321 NEO.

وأوضح الحوت أن ستة محركات تعطلت بشكل مفاجئ في بداية الصيف، ما أدى إلى توقف ثلاثة طائرات عن الخدمة.. ولكننا وجدنا الحل الاسرع لخدمة اللبنانيين وسنعوض على المتضررين.

واشار الحوت اللى ان " طيران الشرق الاوسط كانت أمام خيارات صعبة واختارت استئجار طائرات لمواصلة العمل بدلا من الغاء رحلات خلال الصيف والطائرات المستأجرة من ليتوانيا تخضع لأعلى معايير المواصفات الاوروبية لكن Business Class الأوروبي يختلف عن الـMEA".

واضاف الحوت: "نقلت الشركة 337 ألف راكب في شهر آب و46 الف راكب على درجة Business Class والذين تأثروا بدرجة European Business كانوا 2237 أي أقل من 5 في المئة وسنعوض عليهم بإعطائهم Miles".

وأكد أن الأزمة ليست محلية فقط، بل تشمل نحو 500 طائرة لشركات مختلفة حول العالم، وليست مقتصرة على “الميدل إيست” وحدها.