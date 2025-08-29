المركزية - زار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط يرافقه فادي صفير، المدير العام لمجلس الإنماء والإعمار محمد قباني، وتم التداول في مشاريع وخطط إنمائية تخصّ منطقة جبيل وقضاءها منها الصرف الصحي.

وتطرق البحث أيضاً إلى موضوع توسعة أوتوستراد ضبية - طبرجا.

وأكد قباني أن "هذا الموضوع وضع على نار حامية ولهذه الغاية سوف يُعقد الأسبوع المقبل إجتماع مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني من أجل تأمين كلفة المشروع ولا سيّما كلفة الإستملاكات المتبقية للبدء بالتنفيذ".

وشدد الحواط بدوره على" ضرورة الإسراع بتنفيذ المشروع كونه شرياناً إقتصادياً حيوياً وأساسياً لمنطقة جونية وجبيل والشمال".

