Apr 25, 2025 3:31 PMClock
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الحواط: رفضت تشكيل لوائح إئتلافية وعلينا تحديث قانون البلديات ونحن في عهد جديد وعلى السلطتين التنفيذية والتشريعية القيام بدورهما كاملاً والذهاب إلى اللامركزية الإدارية

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