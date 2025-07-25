المركزية - كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط على موقع "X”: “جريمة المعاملتين التي ذهب ضحيتها جورج التحومي وزوجته عمل إجرامي يشير إلى حجم الفلتان الأمني المنتشر في مختلف المناطق، ويدلّ على أن ما جرى ليس حادثاً عابراً بل يدخل في إطار تداعيات الوجود السوري غير الشرعي، والفوضى التي تتغذى من غياب الدولة. على الأجهزة الأمنية والقضائية التحرّك لكشف الفاعلين ومحاسبتهم، والأهم أنه آن الأوان لتتحرك الأجهزة الأمنية لوضع آلية تنفيذية جدية وسريعة لترحيل السوريين غير الشرعيين إلى بلدهم سريعاً“.

