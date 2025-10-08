المركزية- كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط على على منصة "اكس": أجريت عدداً من الإتصالات مع الجيش اللبناني والقوى الأمنية والدفاع المدني للإسراع في إخماد الحريق الذي اندلع في أحراج بلدة بشللي الجبيلية .

وأكد لي المعنيون بذل كل الجهود للحد من إمتداده أكثر . كل الشكر.