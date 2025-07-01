المركزية- تفقد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط برفقة رئيس بلدية عنايا - كفربعال مارك عبود ونائب رئيس بلدية جبيل زاهر أبي غصن أعمال الصيانة والتزفيت التي بدأت الأسبوع الماضي على أوتوستراد جبيل - عنايا، وتابع ما تحقق حتى الآن مع المتعهد من أجل إنجاز الأشغال قبل عيد القديس شربل .

وشكر الحواط وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني وفريق عمل الوزارة على "إهتمامهم وسرعة التجاوب في تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي يعزّز الزيارات الدينية إلى عنايا ويسهل سلامة تحرّك المواطنين إلى قراهم".