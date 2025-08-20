المركزية- كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط على موقع "X”: موقف البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي عن وجوب تسليم حزب الله سلاحه إلى الدولة يعبّر عن رأي الأغلبية الساحقة من اللبنانية ، وينسجم مع المواقف الوطنية التاريخية لبكركي ، التي لا تتلقّى دروساً في الوطنية ، هي التي أعطيت مجد لبنان .

نكران الواقع والتهديد والوعيد لن يغيّر الوقائع . مشروع إرساء الدولة يسير إلى الأمام ، والسلاح غير الشرعي سيُسلّم حتماً وقريباً.