المركزية- كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط عبر اكس: موقف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون خلال استقباله الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني بشأن رفض التدخل في شؤون لبنان الداخلية ، يستحق التهنئة والتنويه ، وهو يؤسس لسياسة خارجية تقوم على الحياد الإيجابي تجاه مشاكل المنطقة والعالم .

الرئيس عون عبّر عن لسان حال الغالبية الساحقة من اللبنانيين التوّاقين إلى علاقات خارجية تقرّرها الدولة اللبنانية وحدها ، وتعبّر عمّا يريده اللبنانيون بمجموعهم .