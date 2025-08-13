Aug 13, 2025 3:38 PMClock
أخبار محلية
الحواط: الرئيس عون عبّر عن لسان حال الغالبية الساحقة من اللبنانيين

المركزية- كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط عبر اكس: موقف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون خلال استقباله الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني بشأن رفض التدخل في شؤون لبنان الداخلية ، يستحق التهنئة والتنويه ، وهو يؤسس لسياسة خارجية تقوم على الحياد الإيجابي تجاه مشاكل المنطقة والعالم . 
الرئيس عون عبّر عن لسان حال الغالبية الساحقة من اللبنانيين التوّاقين إلى علاقات خارجية تقرّرها الدولة اللبنانية وحدها ، وتعبّر عمّا يريده اللبنانيون بمجموعهم .

