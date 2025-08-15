أشار النائب زياد الحواط إلى أنّه "في عيد وزمن انتقال السيدة العذراء كنا نتمنى اعتماد لغة المنطق والعقل والإيمان، وبالتأكيد نتمنى انتقال حزب الله إلى أحضان الدولة مع إدراكنا صعوبة الواقع في ضوء الموقف الأخير للشيخ نعيم قاسم".

وأضاف الحواط: "سنبقى على إيماننا بمشروع الدولة ولن ننجر إلى ما يريدون على الرغم من ظهور أولى النتائج العملية لزيارة علي لاريجاني بكلام للشيخ نعيم يتخطّى كل السقوف ويهدّد بالحرب الأهلية اذا حاولت الدولة تطبيق الدستور والقانون وقرار حصرية السلاح". وتابع: "الحزب يتحوّل في الواقع من منظومة أمنية وعسكرية تحمل سلاحاً غير شرعي تهدد اللبنانيين كل يوم إلى حزب خارج عن القانون يجر لبنان إلى ما تُحمد عقباه. آن الأوان لوضع حدّ لسياسة الإنتحار ونكران الواقع التي تهدّد لبنان ومواطنيه. كفى تهويلاً وتهديداً للبنانيين. الخروج عن القانون يُعالج بتطبيق القانون".

كما شدّد الحواط على أنّ "الحزب مسؤول عن أي قرار أو إجراء يتصدّى فيه للدولة، والدولة مطالبة بأن تكون دولة بكل معنى الكلمة، وسلاحها الحقيقي تطبيق القوانين بكل صرامة"، لافتاً إلى أنّ "تسليم السلاح والخضوع للقانون من دون "خربطة" وعنتريات هو الحل. نتيجة العنتريات ما زالت أمام عيون اللبنانيين".