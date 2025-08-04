أطلق الأساتذة عادل جبر، انطوان قسطنطين وابراهيم شحرور حملةً لتسمية شارع الحمرا بإسم "الحمرا - شارع زياد الرحباني".

واعتبروا أنّ الشوارع ليست حجارةً وأرصفةً فحسب، بل ذاكرة حيّة ومرايا لوجدان المدينة. ولأن شارع الحمرا كان وما زال نبض بيروت الثقافي والفكري، فإنّ إطلاق التسمية ستشكّل تكريمًا لزياد الخلّاق وتحية لبيروت المزروعة في قلب زياد، وموسيقاه ومسرحه.

وأضافوا: زياد هو ابن الحمرا. فيها كتب، وغنّى، وتوجّع وسخر، واحتجّ، وأحبّ بلغة الناس البسطاء. الحمراء مسرحه وحين نُسمّي شارع الحمراء باسم زياد، لا نمحو الماضي، بل نُجدّد التزامنا ببناء دولة حاضنة لجميع مواطنيها وتحترم قيم الحرية، والعدالة، وتقدّر الإبداع والمقاومة بالكلمة.

ودعوا بلدية بيروت ووزارة الثقافة، وجميع الأحرار في هذا الوطن إلى تبنّي مطلب تسمية "الحمرا - شارع زياد الرحباني".

وطالبوا من يوافق على اقتراحهم أن ينسخ هذا المنشور لوضعه على صفحته، بعد إضافة اسمه على أسماء الموقّعين الثلاثة.