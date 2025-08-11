Aug 11, 2025 6:46 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الحكومة العراقية: تم التأكيد بين السوداني ولاريجاني على حل مشاكل المنطقة من خلال التفاوض

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o