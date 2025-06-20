Jun 20, 2025 10:12 PMClock
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الحكومة السويسرية: سنرفع مجموعة من العقوبات الاقتصادية عن نحو 24 كياناً في سوريا ومنها البنك المركزي السوري

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