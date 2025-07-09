Jul 9, 2025 10:35 PMClock
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الحكومة السورية: نرحب بانضمام المقاتلين السوريين من قسد إلى صفوف الدولة ضمن الأطر الدستورية والقانونية

 

 

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