Jul 21, 2025 4:18 PMClock
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الحكومة البريطانية: بريطانيا ودول أخرى تدعو إلى إنهاء الحرب في غزة على الفور

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