Oct 21, 2025 11:18 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الحكومة الإيرانية: نرغب في السلام وعلى الطرف المقابل أن يتوقف عن فرض مطالبه وإملاءاته على الآخرين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o