Apr 8, 2025 10:34 AMClock
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الحكومة الإيرانية: نؤمن بمبدأ المفاوضات وكما أكدنا سابقا سنخوضها إذا تمت مخاطبتنا بلغة الاحترام

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