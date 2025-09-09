11:18 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الحكومة الإيرانية: لا نمتلك إمكانية الوصول إلى اليورانيوم المخصب بعد قصف المواقع النووية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o