May 6, 2025 10:34 AMClock
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الحكومة الإيرانية: لا مشكلة لدينا بشأن المفاوضات مع أميركا وننتظر إعلان سلطنة عمان عنها

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