Jun 25, 2025 6:36 PMClock
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الحكومة الإيرانية: سياستنا واضحة بأننا لن نبدأ أي عدوان لكن سنكون من ينهي اعتداءات ومغامرات العدو

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