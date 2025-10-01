Oct 1, 2025 12:30 PMClock
الحكومة الإيرانية: تم رفض طلب إيران بعقد اجتماع مع الترويكا الأوروبية والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في نيويورك

