Jun 23, 2025 2:44 PMClock
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الحكومة الإيرانية: التقارير تؤكد عدم حدوث أي تلوث إشعاعي جراء الاعتداءات الأخيرة على المنشآت النووية

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