Jun 24, 2025 9:24 AMClock
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الحكومة الإسرائيلية: ألحقنا أضرارا جسيمة بالقيادة العسكرية الإيرانية ودمرنا عشرات الأهداف الحكومية المركزية

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