Apr 25, 2025 3:12 PMClock
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الحكومة الألمانية: الوضع الإنساني في غزة كارثي ولا يمكن أن يستمر ويجب السماح بتدفق المساعدات

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