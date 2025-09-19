1:11 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الحكومة الأفغانية: نشكر قطر على جهودها في تسهيل عملية الإفراج عن المواطنين البريطانيين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o