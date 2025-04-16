Apr 16, 2025 4:39 PMClock
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الحكومة الأردنية لسكاي نيوز عربية: هناك غضب أردني عارم نتيجة تجرؤ مواطنين أردنيين على أمنهم الوطني

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