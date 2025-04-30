المركزية - علق عضو لجنة التربية والتعليم العالي النيابية النائب بلال الحشيمي على المؤتمر الصحافي الذي عقدته اليوم وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، وقال في بيان ان من "موقعنا التربوي والإنساني، نقدر الجهد المبذول لحماية الشهادة الرسمية، ولكننا نُسجّل تحفظًا واضحًا على قرار عدم اعتماد المواد الاختيارية، بخاصة في ظل الظروف القاسية التي يعيشها الطالب اللبناني، من ضغوط اقتصادية ونفسية، وانقطاع تربوي وفاقد تعليمي حاد".

ورأى ان "من غير المقبول أن تقبل الدولة اللبنانية بالشهادة الفرنسية وشهادة الـIB التي تعتمد المواد الاختيارية، بينما نُصرّ نحن على منهج جامد يثقل كاهل الطالب، ويحرمه من فرصة التميّز".

ولفت الى ان "لا يمكن تجاهل واقع الأساتذة الذين ما زالوا في حال إضراب، وبعضهم لم يتقاضَ بدل مراقبة أو تصحيح الامتحانات السابقة حتى اليوم".

وختم قائلا: "نحن لا نُعارض الامتحانات، بل ندعو لأن تكون إنسانية، عادلة، وتُراعي واقع الطالب اللبناني، لا أن تفرض عليه نموذجًا لا يُشبهه".