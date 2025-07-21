اشار النائب الدكتور بلال الحشيمي في بيان، الى انه "في ظلّ ما شهدته وسائل التواصل الاجتماعي من تداول لمعلومات مفبركة وأخبار كاذبة تتناول بلدة سعدنايل وأهلها، نأسف لعودة بعض الجهات إلى استخدام لغة التحريض والتضليل، ومحاولات زرع الفتنة بين أبناء المنطقة الواحدة"، وقال: "إنّ الادّعاءات التي تمّ الترويج لها حول أحداث غير صحيحة ومشبوهة، لا تخدم سوى أهداف من يسعى لزعزعة الاستقرار وإثارة النعرات، في وقتٍ يحتاج فيه لبنان إلى أقصى درجات التماسك والوحدة".

وشدّد على أنّ "أهالي سعدنايل، كما كل البقاع الأوسط، مشهود لهم باعتدالهم ووطنيّتهم، وهم أبعد ما يكونون عن المشاهد التي سعت بعض الصفحات المفبركة إلى فبركتها والترويج لها".

دعا "القوى الأمنية والقضاء المختص إلى التحرّك السريع لمحاسبة كل من يروّج أخبارًا كاذبة تمسّ بكرامة الناس وتُهدد السلم الأهلي، ونحمّل مروّجي هذه الأخبار كامل المسؤولية عمّا يمكن أن تسببه من توتر أو فتن".