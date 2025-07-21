Jul 21, 2025 7:59 PMClock
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الحشيمي اسف "لترويج اخبار كاذبة" عن بلدة سعدنايل: لا تخدم سوى أهداف من يسعى لزعزعة الاستقرار وإثارة النعرات

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