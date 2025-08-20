أفادت معلومات الـ”mtv”بأن “العلاقة بين بعبدا والثنائي الشيعي ليست كما كانت في السابق ومقطوعة مع “حزب الله” وأقلّ من طبيعية مع عين التينة بالرغم من جهود الوسطاء”.

كما أشارت إلى أن “العلاقة بين “الحزب” وقيادة الجيش جيدة وهناك تواصل ويلتقون مع قائد الجيش على عدم الرغبة في وقوع تصادم بين الجيش وأي فريق آخر وهناك تعهد بأن يبقى الشارع هادئا وألا تخرقه أي أعمال خارجة عن القانون أقله حتى تاريخ 31 آب ذكرى تغييب الإمام الصدر ورفيقيه”.

وأضافت أن “حزب الله ليس ضد التصويت على حصر السلاح ولكنه يرفض مبدأ وضع جدول زمني”.