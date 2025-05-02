May 2, 2025 10:05 PMClock
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الحزب التقدمي الاشتراكي: جنبلاط شدد خلال لقائه الرئيس السوري على أهمية دور الدروز في مؤسسات الدولة السورية

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