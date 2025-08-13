Aug 13, 2025 10:38 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الحزب التقدمي الاشتراكي: أبلغنا مسؤولون سوريون قرارهم إطلاق ٣٣ من أبناء السويداء كبادرة حسن نية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o