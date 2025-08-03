عشية ذكرى إنفجار مرفأ بيروت، كتب الرئيس سعد الحريري عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “خمسة أعوام على جريمة انفجار مرفأ بيروت، ولا يزال كل لبنان ينتظر العدالة لضحايا هذه الفاجعة ولعائلاتهم، وللمصابين، ولعاصمتنا الجريحة بيروت”.

وأضاف: “لن نفقد الأمل بصدور القرار الاتهامي وإجراء المحاكمة في أقرب وقت، كي يُحاسب كل مذنب على جريمته. كلنا أمل بالحقيقة ليرتاح ضمير الوطن”.