Aug 3, 2025 12:16 PMClock
أخبار محلية
  • Plus
  • Minus

الحريري في ذكرى إنفجار المرفأ: كلنا أمل بالحقيقة ليرتاح ضمير الوطن

عشية ذكرى إنفجار مرفأ بيروت، كتب الرئيس سعد الحريري عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “خمسة أعوام على جريمة انفجار مرفأ بيروت، ولا يزال كل لبنان ينتظر العدالة لضحايا هذه الفاجعة ولعائلاتهم، وللمصابين، ولعاصمتنا الجريحة بيروت”.
وأضاف: “لن نفقد الأمل بصدور القرار الاتهامي وإجراء المحاكمة في أقرب وقت، كي يُحاسب كل مذنب على جريمته. كلنا أمل بالحقيقة ليرتاح ضمير الوطن”.

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o