استقبلت رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري، في مكتب المؤسسة في صيدا، سفير دولة فلسطين السابق في مملكة البحرين خالد عارف، والسفير السابق لدولة فلسطين في اقليم كردستان- العراق نظمي حزوري وعضو مجلس إدارة مؤسسة محمود عباس الدكتور جمال حسين، في زيارة تواصل، بحضور السيد وليد صفدية، وكان اللقاء مناسبة للتطرق للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وللمستجدات في فلسطين ولبنان.

وتحدث عارف اثر اللقاء واصفا الزيارة ب"الأخوية"، وقال: "هذا البيت كان دائماً مفتوحاً لفلسطين وللشعب الفلسطيني منذ ايام الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وحبيبنا سعد أكمل المسيرة، والسيدة ام نادر هي أخت الجميع، وأمر طبيعي بعد غيابنا لفترة طويلة عن لبنان زملائي وأنا، أن يكون هناك سؤال خاطر لهذه السيدة العظيمة الكريمة. نتمنى لها التوفيق، ونتمنى لصيدا بشكل خاص مزيداً من التقدم وللبنان الهدوء والاستقرار والتقدم ايضا".