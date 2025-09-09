أعرب عدد من السياسيين اللبنانيين عن إدانتهم الشديدة للهجوم الذي استهدف وفدًا تابعًا ل "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة.

الرئيس عون: اجرى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون اتصالا هاتفياً مساء اليوم بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني استنكر فيه تعرض دولة قطر الشقيقة لاعتداء اسرائيلي استهدف مقرات سكنية لقياديين في حركة " حماس" في الدوحة .

وأكد الرئيس عون لأمير قطر أن لبنان الذي يتعرض يومياً لاعتداءات اسرائيلية مدانة، يقف إلى جانب دولة قطر وشعبها الشقيق معتبراً ان هذا العدوان لم يستهدف فقط قياديي حركة "حماس ،" والسكان الآمنين في الدوحة ، بل ايضا ًالمساعي والجهود التي تبذلها القيادة القطرية من اجل احلال السلام والامان في قطاع غزة ووقف المذابح اليومية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الشقيق ، ما يدعو إلى وقفة واحدة ، عربية ودولية ، تمنع استمرار إسرائيل في ضرب الامن والاستقرار لدول المنطقة .

كما دان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة الذي استهدف بعد ظهر اليوم مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة “حماس ” يتولون إدارة المفاوضات لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووضع حد للمجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وقال الرئيس عون إن هذا الاعتداء الغاشم الذي انتهك سيادة دولة عربية شقيقة، يندرج في سلسلة الإعتداءات التي ترتكبها إسرائيل والتي تظهر اصرارها على ضرب كل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن في دول المنطقة والأمان لشعوبها، كما يؤكد مرة جديدة على الاستهتار بأرواح المدنيين الآمنين من أبناء الشعب القطري الشقيق كما هو الحال بالنسبة إلى شعوب المنطقة كافة، وأكد الرئيس عون تضامن لبنان مع دولة قطر الشقيقة أميراً وحكومة وشعباً ووقوفه إلى جانبها في إدانة هذا العدوان الإجرامي، داعيا المجتمع الدولي إلى وضع حد لهذه الممارسات الإسرائيلية التي تستمر في تجاوز كل القوانين والاتفاقيات الدولية وتعرقل كل جهد مشكور بذلته دولة قطر لإحلال السلام في المنطقة ووضع حد لعذاب الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأضاف الرئيس عون: "يندرج في سلسلة الإعتداءات التي ترتكبها إسرائيل والتي تظهر إصرارها على ضرب كل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن في دول المنطقة والأمان لشعوبها". وقال: "لبنان متضامن مع دولة قطر الشقيقة أميراً وحكومة وشعباً ويقف إلى جانبها في إدانة هذا العدوان الإجرامي".

الرئيس سلام: أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، أن "الحكومة اللبنانية تدين بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دولة قطر الشقيقة"، لافتاً الى أن "هذا الاعتداء يشكّل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر، وخرقًا فاضحًا للقوانين والأعراف الدولية". وأكد أن "الحكومة تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا في مواجهة هذا الاعتداء السافر، فإنها تجدد دعوتها المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في وضع حدّ للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها".

السيد: كتب اللواء جميل السيد عبر حسابه على منصة "إكس": "إسرائيل تغتال الوفد المفاوض لحماس في الدوحة من خلال عدوان جوّي اليوم !! نعم".

وأضاف، "صدق ما قاله الموفد الأميركي توم برّاك لمحطة الحدث منذ اسبوع: "كل حدود الدول العربية في المنطقة والمرسومة بموجب إتفاقية سايكس-بيكو، لم يعُد لها معنى بالنسبة لإسرائيل، وهي ستذهب إلى أي مكان تريد، في أي وقت تريد، وتفعل ما تريد وحيثما يتطلب أمنها، حتى لا تتكرّر عملية ٧ تشرين الأوّل".

وتابع السيّد، "يعني، هو يقول بوضوح أنّ إسرائيل ترى من حقّها أن تستبيح حدود وسيادة كل دول المنطقة بصرف النظر عن القانون الدولي".

واستكمل، "وبالتالي، اين مصلحة العرب؟! مصلحة العرب أن تبقى إسرائيل منشغلة وقلقة على نفسها بوجود أعداء جديين لها في المنطقة، لأنها يوم قد تتخلص منهم وتأمن على نفسها ستشتغل بالعرب إبتزازاً وسيطرةً وتمزيقاً وفتنةً لتكون القوة الوحيدة المسيطرة على مقدّراتهم وإستقرارهم".

وختم، "ذلك اليوم ليس ببعيد وحيث لن ينفع الندم، إلّا إذا إستيقظ العرب".

مطر: وكتب النائب ايهاب مطر عبر منصة “اكس” : “على بشاعة ما ارتكبته ‎إسرائيل اليوم ضد “حــماس” وضد قطر وضد القوانين والأعراف الدولية، إلا أننا فعلاً ما عدنا نستغرب شيئاً من كيان ارتكب طوال سنتين كل أشكال القتل والإبادة والجرائم بحق الإنسانية، حتى صرنا نخجل فعلاً من الإدانة والاستنكار فيما نقف، نحن العرب، عاجزين عن وضع حد لممارسات هذا الكيان أو دفع المجتمع الدولي ودعوته مجدداً إلى التحرك لكبح الوحشية والإجرام.

باسيل: في الإطار، كتب النائب جبران باسيل عبر منصة "إكس": "نستنكر بشدة العدوان الإسرائيلي الغادر على دولة قطر وعلى دورها الوسيط لحل النزاعات. إن هذا التصعيد الخطير هو انتهاك صارخ للقانون الدولي ولأعراف ومبادئ التعامل بين الدول وهو تهديد لأمن واستقرار المنطقة.

كل التضامن مع قطر الشقيقة حكومةً وشعبًا".

الصادق: بدوره، أكد النائب وضاح الصادق، في منشور عبر حسابه على منصة “أكس”، أن استباحة سيادة الدول تمثل خرقًا فاضحًا لكل الأعراف والقوانين الدولية، معتبراً أن ما تمارسه إسرائيل من “شريعة الغاب” من دون رادع لم يعد مقبولًا من المجتمع الدولي.

وشدد الصادق على وجوب تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل للجم إسرائيل ووقف اعتداءاتها، لافتًا إلى أن الاعتداء المدان على دولة قطر الشقيقة يستدعي توحيد الموقف العربي في مقاربة العلاقة مع إسرائيل، خصوصًا عبر التمسك بقيام الدولة الفلسطينية كمدخل أساسي لحل القضية.

مرقص: من جهته، أجرى وزير الإعلام بول مرقص اتصالاً هاتفياً بالشيخ خالد بن عبد العزيز آل ثاني، القائم بمهام واختصاصات الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام، ومدير إدارة التطوير الإعلامي، في دولة قطر الشقيقة، على خلفية الاعتداء الإسرائيلي الذي تعرّضت له العاصمة القطرية الدوحة اليوم. وقد عبّر مرقص خلال الاتصال عن” إدانته الشديدة لهذا الاعتداء، وعن تضامن الدولة اللبنانية الكامل مع دولة قطر الشقيقة، قيادةً وشعباً، في وجه أي اعتداء يمسّ سيادتها وأمنها”. وأكّد أنّ “لبنان الذي عانى ويعاني من الاعتداءات المتكرّرة، يقف إلى جانب قطر في هذا الظرف الدقيق”، مشدداً على أنّ “استهداف الدوحة الآمنة يُعدّ انتهاكاً خطيراً لسيادة قطر، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي، يتطلّب تحرّكاً عربياً ودولياً مسؤولاً”.

ميقاتي: كما صدر عن الرئيس نجيب ميقاتي الاتي: إن العدوان الاسرائيلي على دولة عربية وانتهاك سيادتها امر مرفوض بالمطلق . ونعبّر عن تصامننا الكامل مع دولة قطر في مواجهة ما حصل، ونجدد المطالب بوقفة جامعة توقف الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة.

الحريري: كتب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على حسابه في "إكس": ندين بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر، ونعتبره اعتداء على أمن الدول العربية كافة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

إنالمجتمع الدولي مطالب بالتحرك الفوري والحازم وبصوت واحد لوقف تمادي إسرائيل في خرق السيادة وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي.

جنبلاط: بدوره، كتب الرئيس وليد جنبلاط عبر حسابه على منصة X: "يبدو ان ليس هناك من حدود للارهاب الإسرائيلي فبعد ان ضرب سفينة من أسطول السلام والتضامن مع اهل غزة ها هو يعتدي على دولة قطر التي حاولت التوسط في قضية الرهائن على امل وقف حرب إبادة الشعب الفلسطيني والآتي اعظم".

قبلان: وصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بياناً أكد فيه: "بكل شدة وإصرار ندين الإرهاب الصهيوني والوحشية الإسرائيلية التي نالت من صميم سيادة العرب في دولة قطر الشقيقة وطالت الأخوة القيادات في حركة المقاومة الإسلامية حماس، ولا شيء أشدّ انتهاكاً لسيادة العرب من المذبحة السيادية التي ارتكبتها عاصمة الإرهاب الإقليمي وصاحبة أسوأ تاريخ حافل بالإبادة والإرهاب والجرائم الإنسانية والدولية". وأضاف: "في هذه اللحظة الخطيرة جداً نعلن تضامننا الكامل مع دولة قطر الشقيقة ومع الأخوة في حركة حماس الذين لن يزدادوا إلا قوة وتضحيةً وإصراراً على معركة الحياة التاريخية. واليوم، كل فلسطين وشعوب المنطقة يلعنون اللحظة التاريخية لوجود هذا الكيان المجرم ويطالبون بإزالته من الوجود". وختم قبلان قائلاً: "للأخوة العرب أقول: أميركا شريك إسرائيل الكامل في كل جرائمها وفظاعاتها وإبادتها وإرهابها، ولا حل إلا بوحدة عربية إسلامية تنال من الإرهاب الإسرائيلي والطغيان الأميركي الذي يغذي إرهاب تل أبيب بكل الإمكانات ويشاركها الإبادة والفظاعات التي لا حد لها ولا نهاية".

السفير غملوش: بدوره، اعرب رئيس جمعية تنمية السلام العالمي، السفير العالمي للسلام حسين غملوش، عن إدانته الشديدة للهجوم الصاروخي الذي استهدف منطقة سكنية في العاصمة القطرية الدوحة، معتبرا انه يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة عربية شقيقة وتعديًا على مبادئ القانون الدولي.

وقال في بيان: "إن استهداف منطقة سكنية في قلب العاصمة القطرية، والتي تُعد مركزًا اقتصاديًا حيويًا، يُشكل تهديدًا مباشرًا لأمن المدنيين ويُعرض الاستقرار الاقتصادي للخطر، مما يؤثر سلبًا على بيئة الاستثمارات الأجنبية في دولة قطر"، واكد تضامنه الكامل مع دولة قطر، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه مثل هذه الانتهاكات، والعمل على تعزيز الحوار والتفاهم بين الدول، واحترام سيادتها واستقلالها.

كما شدد على "أهمية التزام جميع الأطراف القوانين والمواثيق الدولية، والعمل على حل النزاعات بالطرق السلمية، بعيدًا من استخدام القوة والعنف".