المركزية- زارت رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة النائبة السابقة بهية الحريري مدرستي عائشة أم المؤمنين ودوحة المقاصد التابعتين لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا، حيث التقت تلامذة الصف السادس الأساسي الذين شاركوا في انتخابات المجلس البلدي للأطفال التي نظمتها المؤسسة من خلال "أكاديمية الدولة الوطنية " على مستوى مدارس الشبكة المدرسية لصيدا والجوار، واستمعت الى انطباعاتهم حول خوضهم هذه التجربة للمرة الأولى وحاورتهم حولها وباركت للفائزين في كل المدارس المشاركة.

مدرسة عائشة أم المؤمنين

ففي مدرسة عائشة أم المؤمنين، وبعد ترحيب من المديرة غنى نسب بحضور المعلمات المشرفات، باركت الحريري للتلامذة انجاز الانتخابات في مدرستهم والتي تميزت فيها بالعدد الأكبر من الناخبين وهو 163 تلميذا والمرشحين 15 مرشحا، وتعادل مرشحين من حيث عدد الأصوات ففاز الأكبر سنا.

واعتبرت الحريري ان ذلك "دليل حماسة لدى التلامذة لخوض هذه التجربة الجديدة عليهم"، وأعلنت ان الناخبين كما المرشحين "لن يتوقف دورهم في الإنتخاب، بل سيواكبون زملاءهم في كل ما سيقومون به من مشاريع وبرامج وأنشطة داخل المدارس وخارجها".

واوضحت أن "عنوان المجالس البلدية للأطفال هو التربية على الديموقراطية وبناء المواطنة، فرأيكم مهم وشراكتكم ومتابعتكم مهمة. وهذه التجربة المميزة في الديموقراطية التي عشتموها وشاركتم فيها ترشحا وانتخابا، تمكنكم من صقل شخصياتكم واطلاق مهاراتكم الى أفق أوسع".

وأعلنت الحريري عن التحضير لإقامة "معرض للمشاريع التي تضمنتها البرامج الإنتخابية للطلاب في كل المدارس التي شاركت في الانتخابات، ومساعدتهم على تنفيذ ما هو قابل منها للتطبيق".

ثم كان حوار بين التلامذة والحريري حول التجربة التي خاضوها، فحضرت تفاصيل العملية الإنتخابية ونتائجها في أسئلتهم ومداخلاتهم التي ركزت ايضا على دور المجلس البلدي للأطفال والخطوات التالية بعد انتخابه.

دوحة المقاصد

وفي مدرسة دوحة المقاصد، التقت الحريري تلامذة الصف السادس الأساسي الذين شاركوا في الإنتخابات بحضور المنسق العام للشبكة المدرسية الدكتور اسامة الأرناؤوط ومديرة المدرسة هنا جمعة والمعلمين المشرفين.

والقت جمعة كلمة، رحبت فيها بالحريري ووضعتها في أجواء الإنتخابات التي جرت ومدى تفاعل الطلاب معها ترشحاً أو اقتراعا.

وبعد عرض فيلم عن سير ونتائج الانتخابات وما رافقها من أجواء تنافسية ديموقراطية، تحدثت الحريري الى الطلاب، فباركت لهم هذه التجربة، ولفتت الى "أهمية هذه الانتخابات التي خضتموها أنها تزامنت ايضا على أبواب انتخابات بلدية في مدينة صيدا، وهي تعويد على العمل المشترك بمشاريع وبرامج وانشطة تنطلق من المدارس، ما يتيح لكم تنمية مهاراتكم الحياتية وابداء رأيكم والمشاركة في الشأن العام على صعيد مدينتكم".

ثم دار حوار تفاعلي بين التلامذة والحريري، حيث أظهر عمق اسئلتهم مدى تأثرهم بالتجربة الديموقراطية التي عاشوها، وعبروا عن درجة عالية من الوعي لقضايا مجتمعهم ومدينتهم ولمواضيع مطروحة حاليا في العالم مثل البيئة وتغير المناخ والتكنولوجيا والذكاء الإصطناعي وغيرها، فاستفاض بعضهم في مقاربة هذه المواضيع، وأبدعوا في طريقة تقديمها وعرضها وابداء آرائهم فيها.