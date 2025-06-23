Jun 23, 2025 11:43 AMClock
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الحرس الثوري الإيراني يقول إنه غيّر أساليبه في هجوم اليوم على إسرائيل مستهدفا مواقع من الشمال إلى الجنوب بما في ذلك تل أبيب وحيفا بطائرات مسيرة وصواريخ

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