Jun 22, 2025 12:15 PMClock
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الحرس الثوري الإيراني: واشنطن وضعت نفسها بشكل مباشر "على خط المواجهة" بمهاجمة المنشآت السلمية

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