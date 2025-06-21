Jun 21, 2025 9:46 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الحرس الثوري الإيراني: مقتل 5 عناصر في هجوم إسرائيلي في خرم آباد

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o