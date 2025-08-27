Aug 27, 2025 2:11 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الحرس الثوري الإيراني: مقتل أحد أفرادنا وإصابة آخر في عملية ضد عناصر إرهابية جنوب شرقي البلاد

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o