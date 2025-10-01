Oct 1, 2025 12:22 PMClock
أبرز الأحداث
الحرس الثوري الإيراني: ستتم زيادة مدى الصواريخ إلى أي نقطة تعتبرها طهران ضرورية ردًّا على مطالب الأوروبيين بتقييد القدرات الصاروخية الإيرانية

