Jun 20, 2025 4:24 PMClock
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الحرس الثوري الإيراني: الموجة 17 من الوعد الصادق 3 تضمنت قصفا مركبا بالصواريخ بعيدة المدى والثقيلة جدا

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